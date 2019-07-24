Среднюю зарплату в Архангельской области эксперты оценили в 50 тысяч рублей

Специалисты, работающие в Архангельском центре статистики, выяснили, что с лета 2018 года средняя заработная плата трудящихся в "белом" секторе экономике по всему региону выросла на 1,4 процента. Теперь она составляет 50 тысяч 245 рублей.

Вместе с тем, за тот же период безработных стало на 10,7 процентов больше - на одну тысячу человек.

Отметим, что средняя зарплата в более богатом субъекте Федерации - Петербурге - по итогам 2018 года, согласно отчетам чиновников Смольного, составила 61 тысячу рублей.