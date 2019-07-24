Стороннику штаба Навального предложили уволиться из-за политических взглядов

Руководство Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» предложило уволиться своему работнику, стороннику штаба Навального желающему поучаствовать в муниципальных выборах Александру Кирпичеву из-за политических взглядов, об этом Кирпичев сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру.

В городском центре Кирпичев работает с молодежью, находящейся в сфере уголовного преследования. На муниципальных выборах Кирпичев подавал документы на регистрацию в качестве кандидата в двух округах - МО “Новоизмайловское” и МО “Владимирский округ”, но получил отказы, которые оспаривает в суде.

По словам Кирпичева, 10 июля у него состоялся разговор с директором “Контакта” Ваганом Канаяном и пятью сотрудниками, которые занимают руководящие должности в Городском центре. Кирпичев в социальной сети “Вконтакте” опубликовал аудиозапись, которая предположительно была сделана во время встречи.

На записи мужчина, голос которого похож на голос Канаяна, говорит о том, что Кирпичев имеет “непосредственное отношение к группе Навального”, “находится под колпаком” и скоро с ним “начнут заниматься специальные люди, которые занимаются защитой конституционного строя”.

“Канаяну показали фотографии из Интернета. На этих фотографиях якобы есть я. Но я снимков не видел. С фотографиями ознакомились только директор Ваган Канаян и его заместитель Ольга Тарасенко”, - рассказал Кирпичев.

Сотруднику городского центра во время беседы напомнили о том, что он был арестован на 10 суток за “административное правонарушение против государственной власти”.

По словам Кирпичева, речь, скорее всего, идет об аресте в 2018 году за участие в несогласованной акции протеста 28 января. Сейчас решение петербургского суда оспаривают в Европейском суде по правам человека.

Кирпичев утверждает, что ему предложили либо искать новую работу, либо пообещали “сделать так, что найдут что-то”.

“Сейчас наступает то, о чем они меня предупреждали. После встречи на меня стали составлять акты о том, что я якобы не прихожу к своим несовершеннолетним. Вчера (23 июля - прим. ред.) мне предоставили последний акт о том, что я 11 июля был в помещении ИКМО “Измайловское”. У меня вопрос: “Как эта фотография появилась в центре “Контакт”? Это явно указывает на связь городского центра с МО “Измайловское””, - предположил Кирпичев.

Руководитель Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Ваган Канаян в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру заявил, что у него нет никаких претензий к работе Кирпичева, а опубликованная аудиозапись, скорее всего, фальшивая.

“У вас неправильная информация. Это инсинуация. Я ничего по поводу этой аудиозаписи не знаю и вряд ли она существует. Если она существует, то это монтаж. У меня никаких претензий нет [к Кирпичеву]. У нас в стране есть конституция, в которой все прописано. Политические взгляды не могут быть основанием для какого-либо преследования или увольнения, если они не связаны с призывом к демонтажу конституционного строя. Это не может стать основанием для увольнения, но может стать основанием для преследования. Если это связано с террористическими призывами, с призывами к каким-то массовым мероприятиям, которые грозят жизни и здоровью граждан РФ”, - ответил Ваган Канаян.

Вопрос о возможном преследовании Кирпичева правоохранительными органами Канаян предложил задать силовикам.

Елена Владыкина