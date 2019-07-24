ИКМО “Смольнинское” вновь рассмотрит вопрос о регистрации независимых кандидатов

Рабочая группа Горизбиркома проголосовала за повторное рассмотрение избиркомом муниципального образования “Смольнинское” вопроса о регистрации двух независимых кандидатов, поддержанных штабом Навального, Дениса Михайлова и Дарьи Старцевой.

По словам координатора штаба Навального Дениса Михайлова, ИКМО “Смольнинское” признала у него недействительными семь подписей, четыре из которых по базе МВД.

У одного человека не соответствовала фамилия в подписном листе с данными МВД, у другого - место постоянной регистрации.

“Оказалось, что у жительницы Петербурга актуальная по базе МВД фамилия была в 1999 году. Уже 20 лет этой фамилии у человека нет. Такая же ситуация с местом регистрации”, - рассказал ЗАКС.Ру Михайлов.

Ранее Денис Михайлов заявил, что в ИКМО “Смольнинское” ищут любую причину забраковать подпись за кандидатов. По его словам, только трое кандидатов, поддержанных штабом Навального, преодолели барьер по подписям для регистрации в муниципальном избиркоме.