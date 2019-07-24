В Петербурге началось обучение наблюдателей на выборах

Общественная палата Петербурга 24 июля организовала первый общегородской этап обучения наблюдателей на выборах губернатора и муниципальных депутатов города. Среди участников мероприятия - корпус «За чистые выборы», который представляла руководитель исполнительного комитета организации Алена Булгакова.

В разговоре с ЗАКС.Ру она сообщила, что заявлялось около 4 тысяч участников. Сколько точно пришло людей, Булгакова сказать не смогла, но отметила, что «зал был полный». Больше всего потенциальных наблюдателей интересовали вопросы их прав и обязанностей как участников избирательного процесса, рассказала руководитель комитета.

По ее словам, на встрече разбирали как теоретические вопросы, так и практические. Булгакова уточнила, что разбирались конкретные ситуации, которые могут произойти на избирательном участке.

- Полностью инсценировался день голосования с момента начала работы участковой избирательной комиссии до момента подведения и подписания протокола об итогах голосования на этом участке, и предоставление копии протокола всем заинтересованным лицам, кто находится на избирательном участке, - рассказала Булгакова.

Руководитель исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы» добавила, что также на мероприятии выступили председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко, председатель Общественной палаты города Нина Кукурузова и член Совета по правам человека Александр Брод.

София Саттарова

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