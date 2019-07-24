Милонов поспособствовал созданию социального такси в Шушарах

Депутат Государственной думы, получивший мандат от петербуржцев, Виталий Милонов добился того, что в Шушарах появится социальное такси, которое будет действовать в интересах общественной организации помощи несовершеннолетним инвалидам в Шушарах.

Благодаря депутату, который внял просьбам местных жителей, чиновники включили дом 7к2 по Окуловской улице в список социально значимых объектов, что и позволило запустить такси. Именно по этому адресу располагается общественная организация, специализирующаяся на реабилитационных процедурах.

Фотография: сообщество "Все Шушары"

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