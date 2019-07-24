Вместе с протестующими на площади Ленина появился писатель Стариков

Перед началом санкционированного митинга, проводимого в поддержку не допущенных до муниципальных выборов кандидатов, на площади Ленина объявился известный писатель и распространитель ультраконсервативных взглядов Николай Стариков, передает корреспондент ЗАКС.Ру. "Путинец" поднял флаги представляемой им организации "Патриоты великого Отечества".

Полицейские цензурируют проносимые на акцию плакаты. У металлоискателей скопились огромные очереди. Площадь Ленина заставлена автомобилями Росгвардии, полиции и внутренних войск. Кроме того, видны пустые пассажирские автобусы, предположительно предназначенные для транспортировки задержанных.

Сергей Еремеев

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