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9:11

В приграничных регионах РФ предложили ввести бесплатное высшее образование

фото ЗакС политика В приграничных регионах РФ предложили ввести бесплатное высшее образование

Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением ввести полностью бесплатное высшее образование в приграничных регионах РФ, передает РИА "Новости".

По логике парламентария, данная мера должна повысить привлекательность обучения. Помимо прочего, это может помочь предотвратить массовый отток молодежи из отдаленных регионов в более крупные региональные центры с тем, чтобы получить там образование. А это, в свою очередь, поможет сохранить молодых специалистов на местах в родных регионах. 

Также Чернышов предложил увеличить в приграничных университетах квоту для русскоговорящих иностранцев, которые по возвращении на родину "будут поднимать имидж нашей страны".

Ранее ВЦИОМ провел соцопрос, согласно которому выяснилось, что россияне стали со скепсисом относиться к получению высшего образования.

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12:51    
Сколько же ненависти и призрения к нынешней власти. Злость зашкаливает.

12:16   Сергей   Ccccccccccc@mail.ru
Только приоритет поступления из сопредельных государств должен быть для РУССКИХ, а не для "русскоговорящих". Многие мусульмански[цензура]диты или члены преступных исламских этнодиаспор тоже неплохо говорят на русском. Не может быть равных конституционных прав у мусульманских фашистов и миллионов  пострадавших от их преступлений.

11:59    
Чтобы молодёжь оставалась в провинции, там нужно создавать рабочие места, строить предприятия, дороги, больницы, школы.
А то ведь заработать можно только в больших городах. В маленьких городах и посёлках работы нет. Всё разрушено за последние 20-30 лет. Школы доукрупняли, что их вообще не стало, больницы закрыли. Молодые семьи уехали. Доживают только пенсионеры.
Построить предприятия, дать бесплатное ведомственное жильё и хорошую зарплату. Тогда люди будут оставаться. А бесплатный ВУЗ в пустыне - это утопия. Все эти медвепуты, вероятно, вовсе ни где не учились.

11:50    
Будем осваивать Арктику. Вместо нефтяных вышек там надо построить бесплатный университет для всех чиновников-медведей и переселить их туда с семьями. Они ведь все "патриоты".

10:52    
Если у нас преподаватели идиоты в основном, то и студенты буду такими же. А если эти наследники еще и сами преподавать начнут, то пиши «Пропало». В той же Академии Гос. Службы на лекциях и семинарах вы скорее узнаете о личных предпочтениях преподавателя, рыбалка, то или охота, А по предмету ни-че-го.

10:42    
Высшим образованием в России можно подтереться ибо оно не дает, ни опыта, ни знаний. Инициатива хорошая, но бесполезная. Пустоголовые идиоты и Спб и Москвы в регионах погоды не сделают.

10:05    
Это - сволочь из того разряда, которые сделали бесплатным лично для себя и образование, и медицину, и питание в столовой, и проезд на служебной машине, и проживание на гос.даче, и получение служебной квартиры с дальнейшим переходом в личную собственность. А для быдла - денег нет, держитесь и хорошего вам настроения.

9:43    
Да, надо сделать минимум бесплатного вузовского обучения в Москве и Питере и максимум в провинции! Как в песне: "Желая бы страна родная и больше нету забот...Для прозападных экстремистов, вроде навальнистов, только в Магадане, Воркуте, Норильске и ряде других отдалённых от Москвы мест!

9:35    
Этот такой же депутат, какой Путин экономист. Он выбран никем и никого не представляет.

9:30    
Буржуазная Россия не только сейчас стремительно вымирает( на пол миллиона в этом году), но оставшиеся население "скучивается" лишь в Москве, Подмосковье и Петербурге, оставляя миллионы квадратных километров провинции, включая приграничные, вообще без жителей!!!!!!!!!!!!!!!! И что делать????????????? Одно из решений этой жгучей проблемы и предлагает депутат Чернышов! ДУМАЙ СНАЧАЛА О РОДИНЕ, а потом о себе!

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