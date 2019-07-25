В приграничных регионах РФ предложили ввести бесплатное высшее образование

Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением ввести полностью бесплатное высшее образование в приграничных регионах РФ, передает РИА "Новости".

По логике парламентария, данная мера должна повысить привлекательность обучения. Помимо прочего, это может помочь предотвратить массовый отток молодежи из отдаленных регионов в более крупные региональные центры с тем, чтобы получить там образование. А это, в свою очередь, поможет сохранить молодых специалистов на местах в родных регионах.

Также Чернышов предложил увеличить в приграничных университетах квоту для русскоговорящих иностранцев, которые по возвращении на родину "будут поднимать имидж нашей страны".

Ранее ВЦИОМ провел соцопрос, согласно которому выяснилось, что россияне стали со скепсисом относиться к получению высшего образования.