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11:20

Суд закрыл аэропорт имени Летова в Омской области

фото ЗакС политика Суд закрыл аэропорт имени Летова в Омской области

Азовский районный суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной полосы частного аэродрома «Поповка», получившего имя лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Иск подала Омская транспортная прокуратура по обращению жителей села Поповка. Оказалось, что в качестве ВВП использовались участки сельскохозяйственного назначения.

Кроме запретов полетов, суд постановил оштрафовать собственника Александра Анисимова на 30 тысяч рублей за нарушение ст. 8.7 (невыполнение обязанностей по рекультивации земель) и ст. 8.8 (использование земельных участков не по целевому назначению) КоАП.

Имя Летова присвоили частному аэропорту в ноябре 2018 года, после скандала с проектом «Великие имена России». Летов лидировал в списке номинантов на присвоение имени аэропорту Омска, но в шорт-лист списка не попал. Министр культуры Владимир Мединский объяснил это тем, что «при жизни называть аэропорт не стоит» – Летов умер в 2008 году. Затем Мединский назвал поклонников творчества Летова «узкой маргинальной аудиторией».

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13:02    
Идиотская затея с переименованием.Никогда не буду употре[цензура]ть эти дурацкие дополнения к общепринятым старым названиям.

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