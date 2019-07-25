Суд закрыл аэропорт имени Летова в Омской области

Азовский районный суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной полосы частного аэродрома «Поповка», получившего имя лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Иск подала Омская транспортная прокуратура по обращению жителей села Поповка. Оказалось, что в качестве ВВП использовались участки сельскохозяйственного назначения.

Кроме запретов полетов, суд постановил оштрафовать собственника Александра Анисимова на 30 тысяч рублей за нарушение ст. 8.7 (невыполнение обязанностей по рекультивации земель) и ст. 8.8 (использование земельных участков не по целевому назначению) КоАП.

Имя Летова присвоили частному аэропорту в ноябре 2018 года, после скандала с проектом «Великие имена России». Летов лидировал в списке номинантов на присвоение имени аэропорту Омска, но в шорт-лист списка не попал. Министр культуры Владимир Мединский объяснил это тем, что «при жизни называть аэропорт не стоит» – Летов умер в 2008 году. Затем Мединский назвал поклонников творчества Летова «узкой маргинальной аудиторией».