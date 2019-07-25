Суд не вернул ОИКам МО «Балканский» их полномочия

Фрунзенский районный суд 25 июля рассмотрел иски окружных избирательных комиссий (ОИК) МО «Балканский». Вернуть свои полномочия требовали ОИКи №№ 226,227, 229, которые забрала территориальная избирательная комиссия № 29.

На заседании присутствовал кандидат в муниципальные депутаты МО №72 и №75 и глава регионального отделения «Партии роста» Павел Швец. По его словам, ОИКи представлял юрист избирательной комиссии муниципального образования «Георгиевский». Он настаивал на том, что полномочия можно передавать только до назначения выборов, сообщил Швец.

Он уточнил, что суд не прислушался к этим доводам и не удовлетворил иск ОИКов, так как у них не было полномочий для обращения в суд. Этих полномочий их ранее лишил ТИК № 29.

Напомним, ТИК решил забрать себе полномочия шести ОИКов после того, как окружные комиссии потеряли документы выдвиженцев и отказали многим кандидатам в регистрации. Территориальная комиссия приняла решение о передаче полномочий 12 июля.