Кандидат от “Единой России” попробует снять Пивоварова с выборов в Горсуде

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрит апелляционную жалобу кандидата от “Единой России” в муниципальные депутаты МО №78 Надежды Наскидаевой, которая хочет оспорить решение Куйбышевского районного суда о законности регистрации участника муниципальных выборов, координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова.

Суть претензий в том, что я не указал статью 69 УК РФ во в графе “Сведения о судимости” во время подачи документов на регистрацию. За всем этим стоит господин Соловьев [депутат Законодательного собрания Сергей Соловьев]. Наскидаева это технический исполнитель. Я пытался дозвониться до нее, поговорить с ней. Но она бросает трубку, либо отказывается комментировать. Нелепая претензия, суть которой либо потрепать мне нервы, либо попытаться подцепить СМИ на том что у меня была судимость. Я этого не скрываю. Это было политическое дело, когда я руководил предвыборным штабом в Костроме.

Куйбышевский райсуд 19 июля отказал кандидату в мундепы от “Единой России” Надежде Нескидаевой в требовании снять с муниципальных выборов Андрея Пивоварова. Нескидаева указывала, что Пивоваров в заявлении на выдвижении в графе “Сведения о судимости” написал, что ранее был осужден по ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ст. 291 (дача взятки) УК РФ, но не указал 69 статью УК РФ (назначение наказаний по совокупности преступлений). Однако судья Куйбышевского районного суда постановила, что нет строгой необходимости в указании 69 статьи УК.

Кроме того, адвокат истицы Иван Попов предположил, что Пивоваров во время регистрации кандидатом указал недостоверные данные о погашении судимости - 3 февраля 2018 года - вместо 3 февраля 2019 года. Однако защитник Пивоварова Борис Якушанов заявил, что этот недочет произошел по вине ФСИН.

Елена Владыкина

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