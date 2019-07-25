Жириновский заявил, что знает, кто сменит Зюганова

Бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский сообщил своим подписчикам в Telegram, что ему известно, кто может сменить его - аналогично бессменного - "коллегу" по Госдуме, главу КПРФ Геннадия Зюганова.

По мнению Жириновского, на пост главного коммуниста страны может претендовать Николай Платошкин, выдвинутый от компартии на выборы в Госдуму Хабаровского края.

"Платошкин, которого коммунисты выдвинули на довыборы в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровском крае, планируется на смену Зюганова. Не смогли найти человека в ближайшем окружении", - уточнил глава ЛДПР.

54-летний Николай Платошкин - российский дипломат, политолог, историк. На данный момент он руководит кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

В КПРФ потенциальный "сменщик" Зюганова не состоит, однако кооперируется с партией на правах лидера движения "За новый социализм!". Активно выступал против принятия "пенсионной реформы" и передачи части Курил Японии.

Между тем, согласно рейтингу фонда "Петербургская политика", кандидатуры Платошкина не оказалось в числе возможных преемников Зюганова. Среди наиболее вероятных, в свою очередь, оказались Юрий Афонин, Павел Грудинин и внук Зюганова Леонид.

Озвученную Жириновским информацию в КПРФ комментировать не стали. Неизвестно также и мнение самого Платошкина.

Зюганов болезненную для него тему передачи власти старается в беседах со СМИ не затрагивать.