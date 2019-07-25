СМИ: На борту задержанного Украиной танкера находятся 15 россиян

На борту российского танкера NEYMA, задержанного Службой безопасности Украины, находится экипаж примерно из 15 россиян, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Российская сторона выясняет обстоятельства задержания для принятия адекватных мер, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ. В ведомстве заявили, что если речь идет «о захвате россиян в заложники», то это будет расценено как «грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать».

Украинская сторона задержала танкер в порту Измаил в Одесской области. По версии СБУ, судно могло участвовать в операции по перекрытию Керчинского пролива украинским военным кораблям. После инцидента были задержаны 24 украинских моряка, сейчас они арестованы в России по обвинению в незаконном пересечении границы.