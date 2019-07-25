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Новости

16:27

"Это неправильно": Матвиенко считает, что нельзя воспитывать ненависть к богатым людям

фото ЗакС политика "Это неправильно": Матвиенко считает, что нельзя воспитывать ненависть к богатым людям

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уверена, что в обществе не следует "взращивать" дискриминацию по отношению к богатым россиянам: нельзя упрекать людей за то, что они ушли из бизнеса ради того, чтобы стать госслужащими, пишет РБК.

Журналисты поинтересовались у спикера, почему, на её взгляд, на сегодняшний день в рейтинге самых обеспеченных чиновников и депутатов подавляющее большинство в топе - региональные парламентарии.

"Вы преувеличиваете масштаб этой проблемы, вы ее очень масштабируете и, таким образом, воспитываете у людей ненависть к богатым людям. Это неправильно. Вот вы сказали, 16 депутатов Госдумы - это всего лишь 4% от общего количества депутатов. Если не ошибаюсь, среди региональных парламентариев порядка 57 богатых людей. Посчитайте, их тысячи [региональных парламентариев]. Это не массовое явление, не массовый захват законодательных органов власти богатыми людьми", - сообщила в ответ Матвиенко.

Стремление бизнеса занять провластные позиции с целью лоббировать собственные интересы чиновница назвала делом былым - "проблемой девяностых".

"Мы ее все эти годы лечили, и мы ее [проблему] серьезно подлечили. Думаю, вы со мной согласитесь, что состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе", - подытожила Матвиенко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:35    
А обманывать и обворовывать свой народ - нормально для Матвиенко?!

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