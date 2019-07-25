Прокурор: Предполагаемый заказчик теракта в метро Петербурга находится в Сирии

Предполагаемый заказчик теракта в петербургском метро 2017 года находится в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на прокурора Надежду Тихонову.

По словам Тихоновой, возможный заказчик - Сирожиддин Мухтаров, он же Абу Салах, сейчас находится в Идлибе. «Он курировал учебный центр подготовки боевиков в городе Алеппо, ведет пропаганду террористической деятельности в сети Интернет, в том числе через социальные сети», - заявила прокурор на заседании суда.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек и террорист-смертник, пострадали более ста. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещенная в РФ террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад».

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