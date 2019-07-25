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17:01

ГАТИ разрешила благоустраивать Ладожский парк

фото ЗакС политика ГАТИ разрешила благоустраивать Ладожский парк

В четверг, 25 июля, Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на комплекс работ по благоустройству Ладожского парка, расположенного по соседству с парком Малиновка, информирует пресс-служба ГАТИ. "Облагораживание" территории зеленой зоны будет произведено по заказу Смольного.

В ходе благоустройства в парке будут отремонтированы набивные дорожки, восстановлено газонное покрытие, высажены 83 дерева, а также установлена детская площадка и монтирован спортинвентарь. Все работы следует закончить к 14 октября текущего года.

Кроме того, помимо Ладожского парка, ГАТИ разрешила заменить дорожное покрытие на Зеленом мосту через Мойку, а также проложить велодорожку на Бухарестской улице от проспекта Славы до улицы Салова и на улице Типанова от проспекта Юрия Гагарина до Типанова, 36.

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