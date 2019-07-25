Полиция Москвы предлагает СМИ аккредитоваться на несанкционированный митинг 27 июля

Управление МВД по Москве предложило руководителям СМИ направить информацию о сотрудниках, которые будут работать над освещением несогласованного митинга 27 июля.

Предложение сделано «в целях организации безопасной работы журналистов и оказания содействия в осуществлении ими профессиональной деятельности». Информацию предлагается прислать на электронную почту.

Также будет работать телефон экстренной связи для сотрудников СМИ, добавили в московской полиции. Правоохранители напомнили, что журналистам следует иметь при себе паспорт и пресс-карты.

Власти Москвы готовятся разгонять митинг, если он состоится, пишет «Проект» со ссылкой на источник. По его словам, власти надеются, что митинг не будет массовым, а недовольство простых горожан недопуском кандидатов на выборы в Мосгордуму сойдет на нет.

Сотрудник СМИ, находящийся на митинге по редакционному заданию, не относится к числу участников мероприятия. Его право на работу на митингах закреплено в ст. 47 закона «О СМИ». В ч. 5 ст. 6 закона о митингах прописано, что основание для работы журналиста – это редзадание или журналистское удостоверение. Для работы на митингах журналисту не требуется аккредитация или предварительное согласование с властями или полицией.