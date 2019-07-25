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17:57

Полиция Москвы предлагает СМИ аккредитоваться на несанкционированный митинг 27 июля

фото ЗакС политика Полиция Москвы предлагает СМИ аккредитоваться на несанкционированный митинг 27 июля

Управление МВД по Москве предложило руководителям СМИ направить информацию о сотрудниках, которые будут работать над освещением несогласованного митинга 27 июля.

Предложение сделано «в целях организации безопасной работы журналистов и оказания содействия в осуществлении ими профессиональной деятельности». Информацию предлагается прислать на электронную почту.

Также будет работать телефон экстренной связи для сотрудников СМИ, добавили в московской полиции. Правоохранители напомнили, что журналистам следует иметь при себе паспорт и пресс-карты.

Власти Москвы готовятся разгонять митинг, если он состоится, пишет «Проект» со ссылкой на источник. По его словам, власти надеются, что митинг не будет массовым, а недовольство простых горожан недопуском кандидатов на выборы в Мосгордуму сойдет на нет.

Сотрудник СМИ, находящийся на митинге по редакционному заданию, не относится к числу участников мероприятия. Его право на работу на митингах закреплено в ст. 47 закона «О СМИ». В ч. 5 ст. 6 закона о митингах прописано, что основание для работы журналиста – это редзадание или журналистское удостоверение. Для работы на митингах журналисту не требуется аккредитация или предварительное согласование с властями или полицией.

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