"Метрострой" собрался "покорять" Москву: компания будет строить столичную подземку

Главный подрядчик строительства петербургской подземки - "Метрострой" - займется возведением подземного тоннеля и в Москве: компания выиграла подряд на прокладку пути от станции "Можайская" до переходной камеры за станцией "Давыдково". Об этом свидетельствует информация, доступная на сайте госзакупок.

"Метрострой" был единственный участником конкурсной процедуры, поэтому с ним и будет заключен договор подряда.

Начальная цена лота составляла 7,1 млрд рублей: компания предложила на 100 млн рублей меньше. В отличие от Петербурга, где метро строится годами, на сей раз у "Метростроя" имеется лишь 480 дней.

Ранее единственный подрядчик возведения городской подземки судился со Смольным ввиду обилия финансовых и бюрократическим проблем, которые позднее, несмотря на "грозные" заявления администрации Северной столицы, были урегулированы. В связи с чем компания, пребывавшая на грани банкротства, вновь взялась за строительство новых станций.