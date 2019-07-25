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Новости

18:32

Задержанных на Украине российских моряков отпустили

фото ЗакС политика Задержанных на Украине российских моряков отпустили

Украинская сторона отпустила экипаж ранее задержанного российского танкера NIKA SPIRIT (бывший NEYMA), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе посольства России на Украине Денис Голенко.

По словам Голенко, информация о том, что «экипаж по решению судовладельца отправляется домой», подтвердилась. Судно пока останется в Измаиле.

Десять россиян с борта танкера отпущены без предъявления обвинений, сообщили представители уполномоченного по правам человека в России  Татьяны Москальковой. «Их сейчас сажают на автобус, который проследует на территорию Молдавии, а оттуда они вылетят в Москву», - добавили в аппарате омбудсмена.

Украинская сторона задержала танкер в порту Измаил в Одесской области. По версии СБУ, судно могло участвовать в операции по перекрытию Керчинского пролива украинским военным кораблям. После инцидента были задержаны 24 украинских моряка, сейчас они арестованы в России по обвинению в незаконном пересечении границы.

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18:46    
Россия может ЛЕГКО задержать все украинские корабли, идущие под Крымским мостом!!! Вероятно, хохлы начинают понимать к чему может привести захват танкера России в Измаиле...

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