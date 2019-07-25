Задержанных на Украине российских моряков отпустили

Украинская сторона отпустила экипаж ранее задержанного российского танкера NIKA SPIRIT (бывший NEYMA), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе посольства России на Украине Денис Голенко.

По словам Голенко, информация о том, что «экипаж по решению судовладельца отправляется домой», подтвердилась. Судно пока останется в Измаиле.

Десять россиян с борта танкера отпущены без предъявления обвинений, сообщили представители уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. «Их сейчас сажают на автобус, который проследует на территорию Молдавии, а оттуда они вылетят в Москву», - добавили в аппарате омбудсмена.

Украинская сторона задержала танкер в порту Измаил в Одесской области. По версии СБУ, судно могло участвовать в операции по перекрытию Керчинского пролива украинским военным кораблям. После инцидента были задержаны 24 украинских моряка, сейчас они арестованы в России по обвинению в незаконном пересечении границы.