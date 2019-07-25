Курганский активист "оскорбил" власть, выложив "ВКонтакте" глумливую песню про Путина

Курганский активист движения "Агит Россия" Евгений Жуков стал фигурантом дела о неуважении к власти за публикацию "ВКонтакте" аудиозаписи, носящей название "Путин - ***** [плохой человек]", передает "МБХ медиа". Мужчине инкриминировали ч. 3 ст. 20.1 КоАП.

Жуков поделился, что у себя на странице в соцсети выложил пост, прикрепив к нему аудио, в котором были следующие слова: "Тем, кто здесь останется, от власти пощады нет, поэтому Путин — ***** — вот мой ответ".

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.