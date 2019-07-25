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19:36

Курганский активист "оскорбил" власть, выложив "ВКонтакте" глумливую песню про Путина

фото ЗакС политика Курганский активист "оскорбил" власть, выложив "ВКонтакте" глумливую песню про Путина

Курганский активист движения "Агит Россия" Евгений Жуков стал фигурантом дела о неуважении к власти за публикацию "ВКонтакте" аудиозаписи, носящей название "Путин - ***** [плохой человек]", передает "МБХ медиа". Мужчине инкриминировали ч. 3 ст. 20.1 КоАП.

Жуков поделился, что у себя на странице в соцсети выложил пост, прикрепив к нему аудио, в котором были следующие слова: "Тем, кто здесь останется, от власти пощады нет, поэтому Путин — ***** — вот мой ответ".

Новый пункт ст. 20.1 КоАП ввели 18 марта. За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 

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