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Муниципал

19:32

Единороссы Васильевского острова "переоделись" в активистов

фото ЗакС политика Единороссы Васильевского острова "переоделись" в активистов

Кандидатов в муниципальные депутаты от “Единой России” в Василеостровском районе зачислили в активисты движения “Я люблю Васильевский”. Ранее Telegram-канал “Ротонда” сообщал, что движение работает с политтехнологами, связанными с Евгением Пригожиным.  

В группе в соцсети “Вконтакте” движения “Я люблю Васильевский” 27 июня опубликовали информационные бюллетени о жизни каждого муниципалитета района. Яркими воспоминаниями, связанные с Васильевским остров, в бюллетене делились  местные жители, большая часть из которых, как на подбор, оказалась кандидатами от “Единой России” либо самовыдвиженцами в муниципальные депутаты в Василеостровском районе. Среди беспартийных кандидатов некоторые тоже оказались связаны с партией власти.      

Самовыдвиженец в МО “Остров Декабристов” Кирилл Салахутдинов в бюллетене движения “Я люблю Васильевский” представлен как предприниматель и местный житель. Зарегистрированный кандидат в мундепы жалуется на проблемы отсутствия детских садов в районе. По его мнению, на острове должны появиться “концептуально новые, наполненные иным содержанием учреждения, где будут воспитывать новых людей будущего”. В газете нет ни слова о том, что Салахутдинов в 2013 году руководил проектом МГЕР «Молодежные Праймериз» в Иркутской области, а спустя шесть лет участвует в муниципальных выборах в Петербурге. 

Салахутдинов в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру сообщил, что не знает, является ли он сейчас членом партии. 

“Не знаю, надо смотреть”, - ответил участник муниципальных выборов. 

Кандидат в мундепы не стал отрицать, что он активист движения “Я люблю Васильевский”. Салахутдинов не прокомментировал вопрос, чем именно он занимается в движении.  

Другим активистом стал член партии “Единая Россия” и самовыдвиженец на муниципальных выборах в МО “Васильевский”, действующий депутат этого муниципалитета Роман Павлов, который в публикации бюллетеня  рассказывает о борьбе с распространением наркотиков.  

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру Павлов напрямую не ответил, связана ли его работа активистом с предстоящими муниципальными выборами. Он лишь сообщил, что члены движения “Я люблю Васильевский” никого не агитируют. Павлов утверждает, что в движении “Я люблю Васильевский” ему приходится решать вопросы, которые выходят за рамки его полномочий как муниципального депутата. 

Всего среди активистов оказались 36 зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты от “Единой России”, среди которых, например, секретарь партии в Василеостровском районе Игорь Фигурин. Корреспондент ЗАКС.Ру пытался связаться с другими представителями движения, но они оказались недоступны.  

Елена Владыкина

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