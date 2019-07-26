"Все было мирно": Моряки с задержанного на Украине танкера вернулись в РФ

Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Нейма" вернулся домой в РФ, передает "Интерфакс". Судно, между тем, все еще остается в порту "Измаил" под Одессой.

Капитан корабля Илья Дробязко рассказал, что показания по конфликту в Керченском проливе он украинскому суду давать не собирается, так как свидетелем инцидента он не был. Танкер, уточнил он, никаких законов не нарушал.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены - мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались у судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", - поделился Дробязко.

Капитан отметил, что "все было мирно, разрешили связываться с родными". Нынешняя команда танкера, добавил Дробязко, к событиям осени 2018 года отношения не имеет.

Украинская сторона задержала танкер в порту "Измаил" в Одесской области накануне, 25 июля. По версии СБУ, судно могло участвовать в операции по перекрытию Керчинского пролива украинским военным кораблям 25 ноября 2018 года. После инцидента были задержаны 24 украинских моряка, сейчас они арестованы в России по обвинению в незаконном пересечении границы.