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10:50

Прокуратура вновь предупредила москвичей о недопустимости проведения акции 27 июля

фото ЗакС политика Прокуратура вновь предупредила москвичей о недопустимости проведения акции 27 июля

Прокуратура Москвы в очередной раз предупредила горожан и организаторов несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая должна состояться завтра, 27 июля, об ответственности за посещение несогласованных митингов.

Организаторами грядущего протестного мероприятия в ведомстве считают Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Максима Круглова, Дмитрия Клочкова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Сергея Цукасова, Романа Юнемана, Константина Янкаускаса и Илью Яшина.

"Указанным лицам повторно вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения", - известили в столичной прокуратуре.

Власти Москвы готовятся разгонять митинг, если он состоится, пишет "Проект" со ссылкой на источник. По его словам, власти надеются, что акция не будет массовой, а недовольство простых горожан недопуском кандидатов на выборы в Мосгордуму сойдет на нет.

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