"Лестница Беглова": Спустя 8 лет на "Боровой" установили нормальный подъем на платформу

Сотрудники завода "Армалит", расположенного в непосредственной близости к железнодорожной станции "Боровая", на протяжении восьми лет, приезжая и уходя с работы, вынуждены были заниматься своеобразным "паркуром" для того, чтобы либо спуститься, либо забраться на платформу.

Однако визит временного градоначальника Петербурга Александра Беглова неожиданным образом многолетнюю проблему решил, поделились в пресс-службе "Армалита".

Рабочие посетовали врио губернатора на отсутствие лестницы. Беглов пообещал с недоразумением разобраться. Действительно, на другой день сотрудники завода смогли воочию узреть "эффект "Прямой линии" с Владимиром Путиным".

"На следующий день после визита Александра Беглова, возвращаясь с работы, сотрудники «Армалита» увидели, как работники в спецжилетах приваривают новую лестницу к платформе", - известила пресс-служба предприятия.

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