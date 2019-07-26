Смольный оплатит деньгами бюджета поездку на Кубу

Комитет по внешним потратит 3,5 млн рублей на пятидневную поездку делегации неизвестного состава на Кубу, чтобы провести конференцию по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами. Соответствующую закупку комитет опубликовал 24 июля.

Визит российских участников на Кубу будет сопровождать профессиональный фотограф, которому заплатят 100 тысяч рублей из бюджета города. В эту же сумму входит организация фотовыставки, "посвященной сотрудничеству Санкт-Петербурга и Кубы".

В рамках этой же закупки комитет по внешним связям потратит 100 тысяч рублей на показ не менее трех российских кинофильмов для жителей Кубы.

На Кубе для членов делегации устроят два круглых стола, проведение которых обойдется петербургскому бюджету в 400 тысяч рублей. Столько же потратят на некое протокольное мероприятие, подробной информации о котором нет в закупочной документации. К протокольному мероприятию для членов делегации полагаются протокольные обеды и ужины, которые могут обойтись петербургским налогоплательщикам в 200 тысяч рублей. За саму конференцию Смольный заплатит 410 тысяч рублей.