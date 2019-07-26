В сквере Цоя появится новое общественное пространство

В сквере Виктора Цоя, расположенного на Петроградке на углу Зверинской улицы и Любанского переулка, на крыше заброшенного бомбоубежища откроют новое городское общественное пространство. Работы по благоустройству территории уже начались, уведомляет пресс-служба районной администрации.

На крыше убежища появится зона отдыха, рабочие установят там ландшафтные фигуры, обустроят амфитеатр и установят скамейки. Благоустройство производится по заказу администрации. Стоимость проекта - почти 8 млн рублей.

Обновление сквера должно планово завершиться до 1 сентября. В районной управе пообещали, что попробую закончить работы быстрее, чтобы горожане могли насладиться новым общественным пространством до конца летних каникул.