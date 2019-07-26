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13:21

В сквере Цоя появится новое общественное пространство

фото ЗакС политика В сквере Цоя появится новое общественное пространство

В сквере Виктора Цоя, расположенного на Петроградке на углу Зверинской улицы и Любанского переулка, на крыше заброшенного бомбоубежища откроют новое городское общественное пространство. Работы по благоустройству территории уже начались, уведомляет пресс-служба районной администрации.

На крыше убежища появится зона отдыха, рабочие установят там ландшафтные фигуры, обустроят амфитеатр и установят скамейки. Благоустройство производится по заказу администрации. Стоимость проекта - почти 8 млн рублей.

Обновление сквера должно планово завершиться до 1 сентября. В районной управе пообещали, что попробую закончить работы быстрее, чтобы горожане могли насладиться новым общественным пространством до конца летних каникул.

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14:40    
Обязательно предусмотреть бесплатную раздачу шприцов, презервативов, бесплатный туалет (раздельно М и Ж), в кустах лежачие места. Поблизости пункт полиции. Жителям близлежащих домов снизить квартплату. Деньги на всё это безобразие взыскать с инициатора в райадминистрации и направить на лечение больных детей, для  которых каждый день попрошайничают по ТВ.

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