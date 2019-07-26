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16:16

На допросе в СК у Гудкова хотели взять образцы голоса

фото ЗакС политика На допросе в СК у Гудкова хотели взять образцы голоса

На допросе в Следственном комитете у политика Дмитрия Гудкова попытались взять образцы его голоса, сообщается в его Facebook.

"Удивительно, я постоянно выступаю на митингах, на радио, и тут зачем-то понадобились образцы", - сказал он журналистам, выйдя из здания силового ведомства.

По его предположению, это нужно для того, чтобы вычленить его голос из хора голосов, звучащего на той или иной записи митинга.

Сославшись на 51 статью Конституции, политик отказался от прохождения процедуры. Новую "встречу" в аналогичном формате следователи назначили ему на 30 июля.

Допрос прошел в рамках уголовного дела, возбужденного 24 июля против Гудкова и еще нескольких не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов, которым вменяется воспрепятствование деятельности Мосгоризбиркома.

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