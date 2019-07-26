На 10 мест в совете поселка Ушково будут претендовать 10 единороссов и 2 самовыдвиженца

Лишь 12 человек захотели участвовать в выборах депутатов муниципального совета поселка Ушково в Курортном районе Петербурга. Из них 10 человек были выдвинуты «Единой Россией», а еще двое пошли на выборы без партийной поддержки. При этом самовыдвиженец Ян Качалов на предыдущих выборах избирался в совет от партии власти.

В сведениях о доходе и имуществе, опубликованных на сайте муниципалитета, Качалов указал, что за последний год ничего не заработал и не владеет вообще никаким имуществом. Нет собственности и у второго самовыдвиженца – Александра Трайнича.

Остальные кандидаты владеют домами и квартирами преимущественно в Зеленогорске либо центральных районах Петербурга. У главы муниципалитета Ивана Машанова три квартиры: в центре Петербурга, в Зеленогорске и в Сочи. Также он задекларировал два земельных участка, гараж, автомобиль и мотороллер.

Всего в поселке, по данным Горизбиркома, проживает 217 избирателей. Из всех петербургских муниципалитетов меньше их только в Серово, где проголосует максимум 88 человек.

Отметим, что в 2014 году выборы в муниципальный совет Ушково были более конкурентными. В них участвовали 18 человек, еще шестерым, в том числе представительнице партии «Женский диалог» в регистрации кандидатами отказали.