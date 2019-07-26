Двум единороссам все-таки удалось пойти от своей партии на выборы в поселке Саперный

«Единую Россию» на выборах муниципальных депутатов поселка Саперный будут представлять два кандидата: юрисконсульт ЖКС №1 Колпинского района Олег Еремеев и руководитель отдела продаж ООО «БЛЮМАК» Петр Дидковский.

Ранее в партии утверждали, что поскольку выборы в этом муниципалитете были назначены после региональной конференции ЕдРа, единороссы будут участвовать в них самовыдвиженцами.

Дидковский даже успел подать документы в качестве самовыдвиженца, но позже зарегистрировался как представитель «Единой России».

- Кандидатов выдвинуло местное отделение партии. Устав «Единой России» это позволяет, - объяснил ЗАКС.Ру лидер фракции ЕдРа в Заксобрании Александр Тетердинко.

Напомним, в последних числах июня избранный в 2016 году местный совет поселка Саперный объявил о самороспуске. 1 июля ТИК № 21 назначил выборы на 8 сентября. Представители оппозиции вскоре заявили, что могут не успеть выдвинуть своих кандидатов для участия в борьбе за муниципальные места в Саперном.

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