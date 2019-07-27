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11:44

Шендерович: Этически ситуация с московскими выборами проста как репа

фото ЗакС политика Шендерович: Этически ситуация с московскими выборами проста как репа

Писатель и публицист Виктор Шендерович поделился своими впечатлениями от сцены, свидетелем которой стал в ходе прогулки по своему району в Москве. Ему на глаза попался агитатор за Валерию Касамару, которую незарегистрированный кандидат Илья Яшин называл своим главным оппонентом на выборах по округу и "замаскированным" под самовыдвиженца единороссом. Рядом с агитатором располагалась доска с перечнем проблем местных жителей, главной из которых явилось озеленение дворов. Такие приоритеты Шендерович поставил под сомнение - с учетом того, с какими скандалами проходит нынешняя кампания в Мосгордуму и какими методами с выборов снимают кандидатов.

"В середине тридцатых, в Берлине, с озеленением дворов все обстояло, я думаю, просто замечательно, но знаете — я не хотел бы там жить. И не потому, о чем вы подумали. Многие берлинцы титульной нации, спустя несколько лет, тоже прокляли это озеленение от НСДАП. Дошло, как всегда, с запозданием. Есть вещи поважнее озеленения", - подчеркнул автор в своем новом посте в Facebook.

По его словам, у нынешней политической ситуации в столице есть как минимум одно бесспорное достоинство: она "проста как репа" с нравственной точки зрения, и всем должно быть понятно, на чьей стороне правда и достоинство.

В преддверии запрещенной протестной акции кандидатов и их сторонников "прессуют" силовые структуры, причем чаще всего почему-то в темное время суток: допросы, обыски, задержания и аресты проводятся в ежедневном режиме.

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12:05    
Всё просто как репа...Прозападная "пятая колонна" использует выборы для дестабилизации ситуации в России, переходу к майдану с кровопролитием, с призывом к США(НАТО) ввести войска в Москву для защиты евро"ценностей" и тд. итп.! Реакция Путина на действия национал-предателей должна быть беспощадной!

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