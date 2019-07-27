В Москве задержали директора ФБК Жданова

Директора Фонда борьбы с коррупцией и снятого с московских выборов кандидата Ивана Жданова задержала полиция, о чем он сам сообщил в Twitter. Таким образом, он уже даже чисто технически не сможет принять участие в запрещенной столичными властями "электоральной" акции протеста.

"Всем хорошего дня! Россия будет свободной!", - написал "навальнист".

В ночь на 27 июля задержали политика из команды Жданова, Илью Яшина, и увезли за 50 километров от главного города страны.

Ранее 30 суток административного ареста получил глава и лидер ФБК Алексей Навальный.

Мэр Сергей Собянин предостерег пользователей социальных сетях от участия в демонстрации, поскольку, по его данным, на ней осуществятся некие провокации.