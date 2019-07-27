Геннадий Гудков выступил с неожиданным воззванием к народу

Политик Геннадий Гудков опубликовал в Twitter неожиданный пост, в котором призвал москвичей выходить не на запрещенную акцию протеста, на которой собирались оказаться его единомышленники и даже родственники, а ехать по ОВД помогать последним, поскольку почти всех самых "медийных" оппозиционеров столицы к часу дня успели задержать.

"Если народ не может защищать и поддерживать своих лидеров - это не народ!", - гласит его небесспорное заявление

По его словам, в Москве 27 июля происходит государственный переворот.

За последние сутки силовики лишили свободы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина. Дмитрия Гудкова, Константина Янкаусаса, Ивана Жданова.