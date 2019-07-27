В студию YouTube-канала "Навальный LIVE" пришла полиция

К студии канала "Навальный LIVE", откуда осуществляется видеотрансляция запрещенного московскими властями митинга и откуда он комментируется политиком Владимиром Миловым, подобрались сотрудники полиции, сообщается в микроблоге команды политика.

Сообщается, что силовики проводят некие манипуляции с липкой лентой.

Между тем, ресурс "ОВД-Инфо" насчитал уже 170 задержанных в центре столицы - включая задержанных превентивно организаторов акции. На акции скандируют "Москва без Собянина!". Митинг превратился в шествие.