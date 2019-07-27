Глава ИКМО "Екатерингофский" написала заявление на Пивоварова

Глава муниципального избиркома МО "Екатерингофский" Ксений Недбайло написала заявление в полицию на координатора движения "Объединенные демократы" и зарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты МО №78 Андрея Пивоварова. Ранее утром 27 июля стало известно, что Пивоварова доставили в 21 отдел полиции из-за заявления некой женщины.

По словам Пивоварова, Ксения Недбайло потребовала привлечь "протесного активиста по статье 128 ч.1 УК РФ ("Клевета") за выступление на несогласованном митинге на площади Ленина 24 июля".

Пивоваров в комментарии ЗАКС.Ру рассказал, что подобные исковые заявления должны рассматриваться в рамках 152 статьи Гражданского кодекса.

- Если у нее есть ко мне претензии, то может в суде защитить свою честь и достоинство. Если она считает, что обижена. Я думаю, Ксения бездарна с точки зрения юридической компетенции, - считает координатор "Объединенных демократов".

На митинге 24 июля Пивоваров зачитывал фамилии руководителей двадцати муниципальных избирательных комиссий, которые особенно оскандалились в эту кампанию. Первой в списке значилась Ксения Недбайло.

Напомним, ИКМО "Екатерингофское" оказалось в центре скандалов с самого начала избирательной кампании в Петербурге. Избирательная комиссия скрыла информацию о принятии решения о дате назначения выборов, около ИКМО были фейковые очереди, а кандидатов от оппозиции удалось зарегистрировать только после неоднократного вмешательства ГИК.

Елена Владыкина

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