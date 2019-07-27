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15:14

Столкновения столичных протестующих с росгвардейцами ужесточились

фото ЗакС политика Столкновения столичных протестующих с росгвардейцами ужесточились

В районе Тверской улицы силовики в шлемах, в которых с разных сторон летят пластиковые бутылки, выкручивают руки людям, которых они выдергивают из толпы. Слышны женские крики. Трансляцию ведет канал "Настоящее время". Людей пытаются отбивать. Происходящее временами выглядит как подобие потасовки с росгвардейцами. Применяются дубинки.

"Россия будет свободной", "Фашисты", "Позор", "Пропускай", "Мы без оружие", "Пока мы едины, мы непобедимы", "Где у вас совесть?" и "Не расходимся!", -  дружно скандируют митингующие.

На акции присутствуют незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Елена Русакова и Константин Янкаускас, которых пока не задерживают.

Появлялись сообщения от ТАСС о якобы распыленном перцовом баллончике, а также о том, что мужчине средних лет стало плохо.

В ходе акции ее участникам несколько раз удалось прорвать оцепление и заграждение. По последним сведениям "ОВД-Инфо", на несанкционированной акции и непосредственно перед ней задержано 317 человек.

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16:12    
Пора готовить телячьи вагоны и всех бунтовщиков отправлять в сибирские лагеря, как мудрый и ВЕЛИКИЙ Сталин! В его время ситуация с антисоветской подрывной деятельностью врагов народа была в сто крат сложнее, чем сейчас, но он успешно справился!

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