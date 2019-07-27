Янкаускас пожаловался на избиение при задержании

Муниципальный депутат Константин Янкаускас, участвовавший в запрещенной столичными властями протестной акции 27 июля, сообщил о том, что при задержании его били и пытались душить.

Политолог Кирилл Рогов сигнализировал о том, что большой митинг-шествие расползся на небольшие митинги по всей столице.

Пока, пишет "ОВД-Инфо", задержали 520 реальных и потенциальных участников запрещенной акции. По информации того же ресурса, вред здоровью разной тяжести в результате столкновений с силовиками получило восемь человек.

Полиция насчитала 3,5 тысяч людей, вышедших на несанкционированную демонстрацию.