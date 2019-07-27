Журналист и депутат Азар оказался среди почти 700 задержанных москвичей

Илья Азар, специальный корреспондент "Новой газеты" и по совместительству муниципальный депутат, оказался в числе задержанных на несогласованной столичной акции, на которой требовали допуска кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму, сообщает "ОВД-Инфо".

Среди задержанных мундепов, помимо него, в руки полицейских попали Константин Янкаускас и Александра Парушина. Первого побили и увезли в ОВД, вторую - просто побили.

МВД утверждает, что акцию посетило 3,5 тысячи человек, из которых 700 - журналисты и блогеры.

Известно о восьми пострадавших участниках. Общее количество задержанных, по данным "ОВД-Инфо" стремится к 700.