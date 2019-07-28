Умер журналист Владимир Кара-Мурза Тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался 28 июля на 60-м году жизни, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший. Причину смерти Кара-Мурза-младший не назвал. Дата и место похорон будут объявлены позже. Кара-Мурза – историк, тележурналист, работал на НТВ с первого года создания канала. Был корреспондентом, ведущим программы «Сегодня в полночь», автором исторической передачи «Свидетель века». Ушел с другими ведущими сотрудниками с НТВ после конфликта между владельцем телекомпании Владимиром Гусинским и «Газпромом». Затем работал на «ТВ-6», RTVi, РЕН-ТВ, «Эхе Москвы», «Радио Свобода». Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен