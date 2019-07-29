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10:12

"Росгеология" предлагает правительству вложить 300 млрд рублей в освоение Арктики

фото ЗакС политика "Росгеология" предлагает правительству вложить 300 млрд рублей в освоение Арктики

"Росгеология" готова до 1 октября подготовить проект госпрограммы по геологическому изучению льдов Арктики для воспроизводства минерально-сырьевой базы и "возрождения Севморпути", делится "Коммерсант" выдержками из презентации, подготовленной главой компании Сергеем Горьковым. Подробный план корпорация намерена представить правительству.

В рамках геологических изысканий ведомству потребуется с 2020 по 2024 год 89,3 млрд рублей, в 2024-2035 годах - 104,6 млрд и 98,6 млрд до 2045 года. Горьков полагает, что финансирование на эти цели может быть выделено из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и госбюджета.

По мнению Горькова, "значительная" ресурсная база в Арктике "не в полной мере вовлечена в освоение", а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов "не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики".

Основными мероприятиями госпрограммы на первом этапе для "Росгеологии" могут стать региональная разведка углеводородов (28 млрд рублей) и параметрическое бурение (55 млрд рублей), на втором этапе к ним добавятся поисково-оценочные работы (28,7 млрд рублей), третий же этап в большей степени предполагает бурение, поиск и оценку, в меньшей - региональное изучение. 

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