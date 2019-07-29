Максим Шевченко: Мы все тут теперь для власти "пятая колонна" и мешаем

Публицист и политический деятель Максим Шевченко записал на авторском YouTube-канале гневный ролик с решительным осуждением действий власти по отношению к протестующим на несанкционированном московском митинге 27 июля. Уровень употребленной к людям жестокости был, по его мнению, зашкаливающим, абсолютно не был адекватен ситуации, и оправдания этому быть не может, правда, есть печальное объяснение общего характера.

"Мы проложили бы тоннель в Америку, проложили бы Транссибирскую магистраль скоростную, договорились бы с Китаем - если бы не пятая колонна, но пятой колонной-то являемся мы все. Люди, все, мы им мешаем, потому что они уже при месте, они часть машины. Таким образом, на улицах Москвы происходил такой терминатор, битва людей против машины", - заявил Шевченко.

Политики, чиновники и обобщенно понимаемое государство, которые стояли за избиением людей, по его мнению, в лучшем случае можно поставить в кавычки.

По результатам несанкционированных акций 27 мая, которых было как минимум две - дневная и вечерняя - задержали больше тысячи человек, что Шевченко сравнил с результатами "какой-то битвы на Калке, какого-то Ледового побоища". Людей лишали свободы просто за то, что они оказывались не в нужном месте и не в то время, а также избивали. Доставалось всем без разбора: и случайным прохожим, и журналистам, и мцниципальным депутатам.