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10:34

Максим Шевченко: Мы все тут теперь для власти "пятая колонна" и мешаем

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Мы все тут теперь для власти "пятая колонна" и мешаем

Публицист и политический деятель Максим Шевченко записал на авторском YouTube-канале гневный ролик с решительным осуждением действий власти по отношению к протестующим на несанкционированном московском митинге 27 июля. Уровень употребленной к людям жестокости был, по его мнению, зашкаливающим, абсолютно не был адекватен ситуации, и оправдания этому быть не может, правда, есть печальное объяснение общего характера.

"Мы проложили бы тоннель в Америку, проложили бы Транссибирскую магистраль скоростную, договорились бы с Китаем - если бы не пятая колонна, но пятой колонной-то являемся мы все. Люди, все, мы им мешаем, потому что они уже при месте, они часть машины. Таким образом, на улицах Москвы происходил такой терминатор, битва людей против машины", - заявил Шевченко.

Политики, чиновники и обобщенно понимаемое государство, которые стояли за избиением людей, по его мнению, в лучшем случае можно поставить в кавычки.

По результатам несанкционированных акций 27 мая, которых было как минимум две - дневная и вечерняя - задержали больше тысячи человек, что Шевченко сравнил с результатами "какой-то битвы на Калке, какого-то Ледового побоища". Людей лишали свободы просто за то, что они оказывались не в нужном месте и не в то время, а также избивали. Доставалось всем без разбора: и случайным прохожим, и журналистам, и мцниципальным депутатам.

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15:00    
11:06 Постепенно, "пятой колонной" в вашем понимании, станет большинство жителей страны. И это будет по-настоящему патриотическое движение, а не истерично-лубочная дымовая завеса современного госТВ. Тогда ОМОН будет работать по вам, подстилкам олигархов, прикрывающимся великим прошлым страны. Посмотрим, что тогда вы запоёте. Потому что, патриотизм, это не набор замшелых мифов и штампов, которыми вы манипулируете, а работа в интересах всех людей, живущих на нашей земле.

13:09   Иван   pitkinivan@gmail.com
Шевчено -поли вание грязью России и её президента -ты никогда не будешь уважаемым народом.Ты всегда будешь американской подстилкой и провокатором.

11:06    
Прозападных врагов России нельзя допускать в законодательные и исполнительные органы России всех уровней! Это должно стать ЗАКОНОМ, прописано в Конституции РФ!!! Пока это не прописали, надо жёстко подавлять их желание пробраться к власти! Правоохранители в Москве действовали пока мягко, что, возможно, правильно... Если прозападная "пятая колонна" не оценит доброту власти и снова выйдет на экстремистский шабаш, то жёсткость со стороны правоохранителей усилится...ОМОН ведь может работать как ураган, сметающий ВСЁ(!!!) на своём пути!!! Посмотрите кадры его учений...

10:56    
Пятая колонна = это коррумпированные чиновники во власти.

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