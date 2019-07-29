Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:36

В парке "Патриот" за 4 млрд рублей откроют центр для воспитания школьников

фото ЗакС политика В парке "Патриот" за 4 млрд рублей откроют центр для воспитания школьников

В строящемся под Москвой "милитари"-парке "Патриот", возводимом по проекту Министерства обороны, откроют центр военно-патриотического воспитания "Авангард", передает РБК.

Предварительная стоимость данной задумки Минобороны - 4 млрд рублей. Средства в равных долях будут выделены из бюджетов Москвы и области.

По плану, ежегодно учащиеся старших классов столичных и областных школ будут выезжать в центр для прохождения военных сборов. На данный момент неизвестно, будет ли это обязательной программой или факультативной.

Источники, близкие к Минобороны, в беседе с РБК заявили, что пока не понятно, будет ли иметь к "Авангарду" какое-либо отношение созданное по инициативе Сергея Шойгу движение "Юнармия".

Напомним также, к 2020 году в парке "Патриот" строители должны завершить возведение главного 95-метрового храма Вооруженных сил РФ. Центральную икону в нем создадут на деньги Владимира Путина, а для ступеней используют немузейное оружие Вермахта.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:17    
11-15, что толку от такого воспитания, как у тебя ЛГБТшника!

12:50    
Правильно. Ещё не все деньги своровали. За 4 миллиарда Шойгу таких патриотов сварганит. Правильно кто-то  их великих сказал, что «патриотизм последнее прибежище мерзавцев» По всей стране леса горят, Иркутская область вообще скоро под водой полностью останется. А эти в «патриотизм» играются; парады и ещё черт знает что, за наш счёт.Что за власть такая?

11:15    
Прекрасная инициатива Министерства Обороны РФ!!! Шойгу-браво! Россия исторически военная держава! Поэтому всё население России должно учиться военному делу настоящим образом! Перед Россией и россиянами стоит благороднейшая задача-ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ(5млн. кв. км.) в 1991, которые наши героические предки-русские воины собирали по крупицам! Этот позор 1991 года надо нам смыть!

11:05    
За воспитывали уже!
В школе надо изучать математику, физику, химию и другие предметы, которые нужны детям для поступления в ВУЗы и приобретения профессии. А эти коррупционеры и казнокрады чему научат? У них Родина там, где виллы и деньги в банке, а российский народ - средство извлечения прибыли. Я своего ребёнка в этот лагерь не отдам!
За такие деньги можно всем детям-сиротам квартиры дать, а они строят лагерь для промывания мозгов молодёжи.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:23 Лев Лурье попытался успокоить тех, кого смущает сталинизм Бортко

14:55 Муниципал: Депутат-единоросс пытается снять с муниципальных выборов дочь кандидата в губернаторы

14:47 Модернизация грузового порта в Петербурге обойдется в 4,2 млрд рублей

14:25 К 2023 году в Шушарах по концессии построят многопрофильный медцентр

14:05 Навального выписали из больницы

13:59 Городскую свалку в Архангельске рекультивируют за 700 млн рублей

13:36 Бизнесмен из Нальчика заявил, что ему подкинули наркотики и оружие при задержании

13:29 Тихонова против снятия с губернаторских выборов - ради высокой явки на муниципальных   1

13:01 КИО предоставит соцорганизациям более 100 помещений по льготной аренде

12:58 Бывшему сотруднику администрации президента и ФСБ дали 4,5 года за мошенничество

12:31 Замминистра образования Хабаровского края отстранили от работы из-за пожара в детском лагере   1

12:27 Московская правозащитница потребовала реабилитировать Фанни Каплан   3

12:25 Явлинский выдвинул восемь требований к власти, связанных с выборами   3

12:10 Газета РБК вышла с обложкой, посвященной столичной акции гражданского несогласия   4

11:47 Шульман рассказала о том, как обращаются с "политическими" задержанными в Москве

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru