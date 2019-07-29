В парке "Патриот" за 4 млрд рублей откроют центр для воспитания школьников

В строящемся под Москвой "милитари"-парке "Патриот", возводимом по проекту Министерства обороны, откроют центр военно-патриотического воспитания "Авангард", передает РБК.

Предварительная стоимость данной задумки Минобороны - 4 млрд рублей. Средства в равных долях будут выделены из бюджетов Москвы и области.

По плану, ежегодно учащиеся старших классов столичных и областных школ будут выезжать в центр для прохождения военных сборов. На данный момент неизвестно, будет ли это обязательной программой или факультативной.

Источники, близкие к Минобороны, в беседе с РБК заявили, что пока не понятно, будет ли иметь к "Авангарду" какое-либо отношение созданное по инициативе Сергея Шойгу движение "Юнармия".

Напомним также, к 2020 году в парке "Патриот" строители должны завершить возведение главного 95-метрового храма Вооруженных сил РФ. Центральную икону в нем создадут на деньги Владимира Путина, а для ступеней используют немузейное оружие Вермахта.