ГИК отложил рассмотрение жалоб на отказ в регистрации команды Павла Швеца

Городская избирательная комиссия перенесла рассмотрение жалоб на отказ в регистрации 25 кандидатов в муниципальные депутаты от Партии роста, об этом сообщил глава петербургского отделения партии, лидер защитников парка Интернационалистов и соучредитель издания "Новости Купчино" Павел Швец.

По его словам, претензии к двум муниципальным избиркомам должны были рассмотреть утром 29 июля на рабочей группе ГИК.

- В 9:30 мне позвонили и сказали, что наш вопрос сняли с повестки. Это происходит уже второй раз. Кому-то очень страшно регистрировать нас в этих муниципалитетах, - написал Швец в паблике “Новости Купчино”.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру руководитель отделения Партии роста в Петербурге рассказал, что рассмотрение жалоб перенесли на вторник, 30 июля.

Напомним, 9 июля избиркомы МО “Балканский” и МО №75 отказали в регистрации кандидатам в муниципальные депутаты от Партии роста.