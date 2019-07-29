ВЦИОМ: Россияне не готовы к переходу на электронные паспорта

Более половины (59%) опрошенных социологами ВЦИОМ россиян заявили о неготовности оформлять электронные паспорта нового поколения, так как полагают, что цифровой документ не является гарантом надежности и вполне может стать "добычей" мошенников. Вместе с тем, 31% респондентов сообщили об обратном: в основном, это мужчины и молодежь.

Главным достоинством электронного удостоверения, считают россияне, является его универсальность, так как один документ сочетает в себе все важные данные (11%). Другие 8% подчеркнули его долговечность, 7% назвали цифровой паспорт практичным.

Основной недостаток электронного паспорта, по мнению опрошенных, его ненадежность (22%). Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Для 4% риски нового формата документа связаны с возможной утечкой данных третьим лицам и потерей самого паспорта. Также 3% россиян уверены, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

Ранее в правительстве известили, что начиная с 2021 года россиян начнут постепенно переводить на электронные паспорта.

Предполагается, что на чип будет внесена не только фактическая информация из паспорта, но и СНИЛС, водительские права и иные личные данные. Параллельно с этим будет создана единая картотека граждан России.



Согласно сведениям "Ведомостей", стоимость данной паспортной реформы составит не менее 114,4 млрд рублей.