Шульман рассказала о том, как обращаются с "политическими" задержанными в Москве

Член президентского Совета по правам человека, политолог Екатерина Шульман, в последние месяцы занимающаяся посильной моральной и правовой помощью задержанным на митингах, рассказала в Facebook о своем посещений нескольких столичных ОВД, переполненных после массовых выступлений 27 июля. По ее наблюдениям, обращаются с задержанными неплохо.

"Привезенных называют «политические» и побаиваются. В разговорах с глазу на глаз все сотрудники считают нужным слегка извиняться за вот это всё и отдельно требовать (это даже и не с глазу на глаз), чтоб их не считали «уродами какими-нибудь»: они и чаю готовы принести, и вообще практически что угодно, если их попросить по-человечески", - отметила Шульман.

По ее сведениям, никто из задержанных вечером 27 июля не жаловался на условия содержания в ОВД.

Самым удивительным эпизодом вечернего митинга на Трубной площади для политолога стало случайное задержание плохо ориентировавшегося на местности художника, который учится в Китае. Он спросил у росгвардейцев дорогу, после чего был задержан и трижды избит. Его дело, уверена Шульман, будет иметь хорошие перспективы в Европейском суде по правам человека.

Всего, по данным "ОВД-Инфо", в ходе несанкционированных столичных акций 27 июля задержали свыше 1300 человек. Москвичи протестовали против снятия с выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.