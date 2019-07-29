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Новости

13:01

КИО предоставит соцорганизациям более 100 помещений по льготной аренде

фото ЗакС политика КИО предоставит соцорганизациям более 100 помещений по льготной аренде

Комитет имущественных отношений решил выделить 130 помещений для социально-общественных петербургских организаций по льготной арендной ставке, извещает пресс-служба КИО.

На льготную аренду могут претендовать те учреждения, которые имеют социально ориентированную направленность. КИО уже принял заявки по 8 объектам, еще порядка 30 практически готовы.

Раньше предоставлять помещения из Фонда социально значимых объектов можно было только в том случае, если арендная ставка за 1 квадратный метр не превышала 4550 рублей. Последние внесенные корректировки увеличили данный порог до 7045 рублей.

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