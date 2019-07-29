Илью Яшина отправили в спецприемник на 10 суток

Политик Илья Яшин, дважды задержанный в течение 27 июля за свое участие в несанкционированных протестах, получил меру наказания в виде 10 суток административного ареста, сообщает "Медиазона".

Формальным основанием для судебного решения стал призыв лидера "Солидарности" к участию в акции через Twitter. Яшин отказался как признавать свою вину, так и отвечать на вопросы судьи.

Ранее за публичный призыв к участию в той же акции получил 30 дней спецприемника сподвижник Яшина Алексей Навальный.

В результате демонстраций 27 июля в Москве задержали, по оценке "ОВД-Инфо", более 1300 человек. Среди них были и совершенно случайные прохожие. На митинге, вылившемся в хаотичное шествие, требовали допуска до выборов в Мосгордуму ранее снятых с них кандидатов, один из которых - Яшин.