МО “Екатерингофский” устроит карнавал в честь барона Мюнхгаузена накануне выборов

Администрация муниципального образования “Екатерингофский” готова потратить почти полмиллиона рублей на праздничный карнавал на тему "Приключения барона Мюнхгаузена", который должен пройти 7 сентября - за день до муниципальных и губернаторских выборов.

За 40 минут карнавала местные жители увидят марш раритетных и современных военных машин, шествие байкеров, а также выступление духового оркестра и ансамбля барабанщиц. Администрация “Екатерингофского” обещает, что для самых маленьких жителей округа будет работать аква-гримм и творческие мастер-классы. Единственное, что связывает шоу с темой “Приключения барона Мюнхгаузена” - это конкурс рисунков и аниматоры, один из которых будет развлекать публику в костюме главного героя книги Рудольфа Распе.

Кроме того, муниципалитет потратит около 150 тысяч рублей на покупку 300 книг "Приключения барона Мюнгхаузена".

Напомним, в 2018 году МО “Екатерингофский” почти за миллион рублей отметил придуманный праздник День Екатерингофа 6 сентября, который совпал с днем рождения главы муниципального совета Олега Смакотина. Местные жители должны были посмотреть спектакль “Испанская баллада”, но вместо него на сцену сначала с поздравлениями вышли местные депутаты, а затем Семен Стругачев с творческим вечером.