Депутат Госдумы оскорбился текстом Варламова о замусоренности уральских лесов

Один из последних текстов топ-блогера Ильи Варламова, посвященный печальному состоянию лесов в Свердловской области, вызвал нервную реакцию у депутата Государственной думы Дмитрия Ионина, который представляет регион. Депутат упрекнул блогера в том, что всех уральцев тот считает "быдлом", хотя это оценочное слово было применено только к тем, кто позволяет себе мусорить в лесах.

"Лазает по нашим лесам теперь Варламов, продолжая старую песню про загаженные леса. Подрядился, видимо, пиарить мусорные поборы. Порекомендовал бы этому гражданину-блогеру выбраться в леса по месту жительства. Не на Рублевку, конечно, а чуть подальше в Подмосковье", - говорится, в частности, в ответе Ионина, который уверяет, что разницы с Уралом в том, что касается экологической обстановки, оппонент обнаружить не сможет.

В новом своем посте блогер, исходя из прочитанного о себе, сделал вывод, что законотворец обладает довольно скромными интеллектуальными способностями. Отдельно его повеселило то, что Ионин, с его же слов, читает социальные сети и блоги не самостоятельно, а информацию до него "доносят".