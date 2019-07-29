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17:52

Лимонова заинтересовали скинхеды и приезжие среди протестовавших в Москве 27 июля

фото ЗакС политика Лимонова заинтересовали скинхеды и приезжие среди протестовавших в Москве 27 июля

Лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов со скепсисом взгляднул на события в центре Москвы 27 июля, где многотысячный протестный митинг, растянувшийся на весь день, был жестоко разогнан силами различных правоохранительных структур. Ему представляется, что значение демонстрации сильно преувеличивают, и что заявления, гласящие, будто бы страна в политическом смысле изменилась за один день, лишены адекватности. Кроме того, он обратил внимание на присутствие в рядах демонстрантов людей, подозрительно похожих на ультраправых "элементов" - "явных скинов" со "скоблеными бошками".

"Найденные скины вызвали во мне желание искать глубже и шире. Я увидел не только маменькиных сынков из буржуазии, но людей из всех слоёв общества. Стало очевидным, что протест 27 июля привлёк к себе всех любителей движухи, то-есть народ готовый подраться с полицией и подставлять себя. Во имя плохо понятного будущего", - говорится в его новой статье на ресурсе "Свободная пресса".

Писателя несколько смутила информация о якобы "засланности" и возможном подкупе существенного числа демонстрантов, несмотря на то, что количество людей на митингах, включая собственные, всегда мало его интересовало.

"Они [количества] тоже показательны. Скажем, тот факт, что 600 из более чем тысячи задержанных в субботу в Москве оказались иногородними. 600 - это половина, а то и больше, так что этот факт заслуживает размышления", - отметил Лимонов.

Автор предрек поражение "маменькиным сынкам", как он назвал толпу, в противостоянии с отцами, как это было, по его оценке, в результате парижских волнений 1968 года, иногда ставящихся в пример как эталонный бунт.

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17:57    
Для очистки России от прозападных мразей нужны массовые репрессии, ТОТАЛЬНЫЕ!!! Тогда победим!

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