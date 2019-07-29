Мэрия Москвы согласовала новую акцию оппозиции за допуск кандидатов до выборов в Мосгордуму

Столичная мэрия согласовала оппозиции новый протестный митинг, главным требованием которого по-прежнему будет являться допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, пишет "Новая газета" со ссылкой на руководителя Совета по правам человека Михаила Федотова. Заявка была подана Либертарианской партией.

Акция состоится 3 августа. Место проведения - прежнее, проспект Академика Сахарова. Начало в 14:00.

"Мэрия Москвы меня проинформировала о том, что такое согласование получено. Поэтому, мне кажется, это хороший знак. Совет, как обычно, направит своих наблюдателей на эту акцию, безусловно", - поделился Федотов.

Между тем, как сообщил лидер Либертарианской партии Михаил Светов, заявка была подана на митинг на Лубянской площади.

"Неделю назад мы подали заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянскую площадь. У нас есть ответ от мэрии, который нас не утраивает. Мэрия предложила переговоры, они будут в ближайшее время. Мы действуем с санкции штабов независимых кандидатов. Мы не соглашались на Сахарова", - написал он в Twitter.

На последний согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли больше 20 тысяч человек.