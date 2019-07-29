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Муниципал

19:42

Суд обязал ИКМО «Красненькая речка» пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидата

фото ЗакС политика Суд обязал ИКМО «Красненькая речка» пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидата

Кировский районный суд 29 июля провел заседание по иску депутата МО «Семеновский» и самовыдвиженца в МО «Красненькая речка» Александра Дунюшина. Выдвиженец оспаривал решение ИКМО «Красненькая речка» об отказе регистрировать его кандидатом, рассказал ЗАКС.Ру Дунюшин.

Он сообщил, что суд встал на его сторону и обязал ИКМО пересмотреть все документы. Депутат предположил, что муниципальная комиссия может подать апелляцию на решение Кировского районного суда. При этом, по мнению Дунюшина, ИКМО отказала ему в регистрации по необоснованным причинам.

- Неправильные финансовые сведения о доходах, якобы неправильные подписи от жителей округа, ещё какие-то мелкие нарушения… На самом деле, там просто всё высосано из пальца, - уверен депутат.

Напомним, выдвиженцы в мундепы неоднократно жаловались на ИКМО «Красненькая речка». В частности, потенциальные кандидаты сообщали, что ИКМО требует сдать документы, которые не рекомендованы Санкт-Петербургской избирательной комиссией, и выдает неверное разрешение на открытие избирательного счета. 

София Саттарова

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21:07   Георгий  
Автор статьи явно чем-то замотивирован своим героем по фамилии Дунюшин. Так в своей статье Софья называет Дунюшина  депутатом, хотя выборы в сентябре)))
Что касается решений суда, то они, на мой взгляд, политически ангажированы из-за поднятого резонанса, который на руку слабым кандидатом, которые не живут на округе, не знают, проблем, а идут за хайпом и для решения собственных задач.
Суд отменил решение, но обязал зарегистрировать. Более того, кандидаты, которые юридически безграмотны и небрежно относятся к документам, вряд ли им посильны функции депутата..

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